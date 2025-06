14ª Festa do Vinho de Santana acontece neste fim de semana em Piracicaba Foto: Prefeitura de PiracicabaA 14ª edição da Festa do Vinho de Santana, tradicional evento da... Portal Veloz|Do R7 18/06/2025 - 10h37 (Atualizado em 18/06/2025 - 10h37 ) twitter

Foto: Prefeitura de PiracicabaA 14ª edição da Festa do Vinho de Santana, tradicional evento da colônia tirolesa de Piracicaba, acontece neste feriado prolongado, de 20 a 22 de junho, na praça Bortolo Vitti, com programação que inclui apresentações artísticas, abrangendo música e dança, além de pratos típicos. O evento é realizado pela Associação de Moradores de Santana e Circolo Trentino di Piracicaba, com apoio da Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Turismo e de Cultura. A entrada é gratuita. As informações sobre a festividade foram divulgadas nesta terça-feira, 17/06, em coletiva de imprensa com a presença dos organizadores e autoridades.

