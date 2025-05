20º Alerta Arboviroses: Saúde de Campinas reforça ações contra Aedes aegypti em 24 bairros Secretaria publica material para orientar sobre as medidas de prevenção contra o mosquito transmissor da... Portal Veloz|Do R7 22/05/2025 - 22h36 (Atualizado em 22/05/2025 - 22h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fernando Eduardo Pacifico

Secretaria publica material para orientar sobre as medidas de prevenção contra o mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya e comunicar sobre trabalhos de agentes A Secretaria de Saúde de Campinas divulgou nesta quinta-feira, 22 de maio, a 20ª edição do Alerta Arboviroses em 2025. Ele indica 24 bairros com reforço em ações de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor dos vírus da dengue, zika vírus e chikungunya.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as ações de combate ao mosquito!

Leia Mais em Portal Veloz:

ETEC Trajano Camargo recebe R$ 120 mil em emenda parlamentar para investimentos em estrutura e ensino

Participantes do Campinas Innovation Week poderão conhecer centros de pesquisa

Brigadistas da Mata de Santa Genebra recebem treinamento contra incêndios florestais