20% dos consumidores já se endividaram com presentes do Dia das Mães, diz pesquisa do Procon-SP Foto: Divulgação/Procon-SPUm em cada cinco consumidores paulistas (20,8%) que pretendem adquirir produtos no Dia das... Portal Veloz|Do R7 06/05/2025 - 12h47 (Atualizado em 06/05/2025 - 12h47 )

Foto: Divulgação/Procon-SPUm em cada cinco consumidores paulistas (20,8%) que pretendem adquirir produtos no Dia das Mães este ano já se endividaram ao comprar um presente para esta data, de acordo com consulta virtual do Procon-SP. Decretada há 93 anos no país, esta é uma das datas mais importantes para o comércio varejista brasileiro, junto com o Natal e a Black Friday.

