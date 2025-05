21º Alerta Arboviroses: Saúde amplia ações contra Aedes aegypti em 27 bairros de Campinas Com isso, moradores das proximidades devem permanecer atentos e eliminar criadouros do mosquito A Secretaria... Portal Veloz|Do R7 29/05/2025 - 19h36 (Atualizado em 29/05/2025 - 19h36 ) twitter

Com isso, moradores das proximidades devem permanecer atentos e eliminar criadouros do mosquito. A Secretaria de Saúde de Campinas publicou nesta quinta-feira, 29 de maio, a 21ª edição do Alerta Arboviroses em 2025. Ele indica 27 bairros com reforço em ações de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor dos vírus da dengue, zika vírus e chikungunya.

