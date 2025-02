23 mil alunos de Sumaré já recebem o novo cardápio de merenda saudável Foto: Prefeitura de SumaréDentre as alterações estão a substituição de embutidos e alimentos ultraprocessados, como... Portal Veloz|Do R7 14/02/2025 - 11h47 (Atualizado em 14/02/2025 - 11h47 ) twitter

Vinte e três mil crianças e adolescentes da Rede Municipal de Sumaré já estão recebendo uma merenda mais saudável para o ano letivo de 2025. As aulas voltaram na segunda-feira (10). Além de as refeições serem de melhor qualidade, a economia será de R$ 500 mil, em comparação com o contrato anterior.

Saiba mais sobre as mudanças na merenda escolar e como isso impacta a saúde das crianças no Portal Veloz.

