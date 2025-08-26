26 de Agosto celebra o Dia do Cão: lealdade, cuidado e gratidão mútuos A gente adota e eles nos resgatam A data celebrada mundialmente foi criada por uma...

A gente adota e eles nos resgatam. A data celebrada mundialmente foi criada por uma ativista norte-americana em 2004 com o propósito de destacar a importância dos patudos na convivência com os humanos e conscientizar sobre os cuidados de saúde, bem-estar e a adoção responsável. As lições e exemplos de lealdade, alegria, amor e parceria são incessantes todos os dias.

