3º Mutirão Emprega Já é anunciado em Artur Nogueira Foto: Prefeitura de Artur NogueiraEvento será no dia 27 de agosto, na Casa da Juventude;... Portal Veloz|Do R7 12/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 09h38 )

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, promove no próximo dia 27 de agosto a 3ª edição do Mutirão Emprega Já. O evento acontecerá das 9h às 14h, na Casa da Juventude, e promete reunir diversas empresas que estão em busca de novos colaboradores.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre como participar e aproveitar essa oportunidade!

