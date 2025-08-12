Logo R7.com
3º Mutirão Emprega Já é anunciado em Artur Nogueira

Foto: Prefeitura de Artur NogueiraEvento será no dia 27 de agosto, na Casa da Juventude;...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

William Alexandre - Billy Fotogr

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, promove no próximo dia 27 de agosto a 3ª edição do Mutirão Emprega Já. O evento acontecerá das 9h às 14h, na Casa da Juventude, e promete reunir diversas empresas que estão em busca de novos colaboradores.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre como participar e aproveitar essa oportunidade!

