3ª Rota Cervejeira de Americana começa nesta sexta (23) no Centro de Cultura e Lazer

Dez cervejarias, dez bandas e uma área gastronômica com dez estabelecimentos esperam o público da 3ª edição da Rota Cervejeira de Americana, que começa nesta sexta-feira (23), a partir das 17h, no Centro de Cultura e Lazer (CCL). O evento é um dos mais aguardados do ano e acontece também no sábado (24) e domingo (25), a partir do meio-dia, com uma programação recheada de cervejas artesanais, gastronomia, música e atrações culturais. A entrada é solidária, com doação de sabonete líquido infantil para o Fundo Social de Solidariedade.

Não perca a chance de aproveitar essa festa incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

