3ª Rota Cervejeira de Americana reúne 5 mil pessoas no primeiro dia de evento Foto: Prefeitura de AmericanaA 3ª Rota Cervejeira de Americana, realizada pela Prefeitura de Americana, por... Portal Veloz|Do R7 24/05/2025 - 09h15 (Atualizado em 24/05/2025 - 09h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de AmericanaA 3ª Rota Cervejeira de Americana, realizada pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Polo Cervejeiro da Região Metropolitana de Campinas (RMC), atraiu um público rotativo de mais de 5 mil pessoas no primeiro dia de evento. O festival vai até domingo (25) no Centro de Cultura e Lazer (CCL), com entrada solidária mediante a doação de um sabonete líquido infantil para destinação ao Fundo Social de Solidariedade.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre este evento imperdível!

Leia Mais em Portal Veloz:

PAT de Americana disponibiliza 379 vagas de emprego

Cordeirópolis celebra 77 anos com programação cultural para todos os públicos

Três linhas de ônibus terão alterações em pontos de parada em Campinas; veja região