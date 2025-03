3º Torneio de Verão de Americana tem praça de alimentação e espaço kids neste fim de semana Foto: Prefeitura de AmericanaA 3ª edição do Torneio de Verão Esportes de Areia, evento promovido... Portal Veloz|Do R7 26/03/2025 - 09h26 (Atualizado em 26/03/2025 - 09h26 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaA 3ª edição do Torneio de Verão Esportes de Areia, evento promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, conta com praça de alimentação com food trucks e espaço kids nos dois dias de competição. O torneio acontece neste sábado (29) e domingo (30), a partir das 8h, na Orla da Praia dos Namorados, com disputas nas modalidades vôlei de praia e futevôlei. As inscrições estão encerradas.

