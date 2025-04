30ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba anuncia shows de Zé Neto Cristiano e Lauana Prado A Comissão Organizadora da 30ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba já está trabalhando... Portal Veloz|Do R7 29/04/2025 - 08h00 (Atualizado em 29/04/2025 - 08h00 ) twitter

A Comissão Organizadora da 30ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba já está trabalhando a todo vapor para realizar um evento inesquecível. Na última semana foram divulgadas as primeiras atrações artísticas que irão compor a grade de shows do evento que acontece entre os dias 08 e 16 de agosto na Unileste, na cidade de Piracicaba, interior do Estado de São Paulo. A realização da festa é da Organização Estrela e da ES Agência de Eventos.

