36º BPM/I apresenta balanço das atividades de fevereiro no combate ao crime em cidades da região O Trigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar do Interior (36º BPM/I) – que engloba as... Portal Veloz|Do R7 07/03/2025 - 10h27 (Atualizado em 07/03/2025 - 10h27 )

O Trigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar do Interior (36º BPM/I) – que engloba as cidades de Limeira, Iracemápolis, Cordeirópolis, Araras, Conchal, Leme, Santa Cruz da Conceição e Pirassununga – apresentou os resultados das ações de combate ao crime no mÊs de fevereiro deste ano. Durante as ações, foram registradas 8.178 chamadas ao serviço de emergência 190, refletindo a intensa mobilização das autoridades na região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

