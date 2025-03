36º “Mutirão de Empregos Sorocaba” – Edição especial dedicada à Indústria e à Pessoa Com Deficiência (PCD) reúne 2,5 mil vagas de trabalho Foto: Prefeitura de SorocabaA Prefeitura de Sorocaba realizou, nesta terça-feira (25), a 36ª edição do... Portal Veloz|Do R7 26/03/2025 - 08h26 (Atualizado em 26/03/2025 - 08h26 ) twitter

Foto: Prefeitura de SorocabaA Prefeitura de Sorocaba realizou, nesta terça-feira (25), a 36ª edição do “Mutirão de Empregos Sorocaba” – Edição especial dedicado à Indústria e à Pessoa Com Deficiência (PCD), que reuniu 2,5 mil vagas de trabalho. O evento aconteceu no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), localizado no Jardim Santa Cecília, Zona Norte da cidade e perdurou até às 16h.

