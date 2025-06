39º Mutirão de Empregos Sorocaba edição especial “Qualificação Profissional” reúne mais de 2 mil vagas de trabalho Foto: Prefeitura de SorocabaA Prefeitura de Sorocaba realizou, nesta terça-feira (24), o 39º Mutirão de... Portal Veloz|Do R7 25/06/2025 - 13h57 (Atualizado em 25/06/2025 - 13h57 ) twitter

Foto: Prefeitura de SorocabaA Prefeitura de Sorocaba realizou, nesta terça-feira (24), o 39º Mutirão de Empregos Sorocaba edição especial “Qualificação Profissional”, que reuniu cerca de 2 mil vagas para o mercado de trabalho proporcionadas pela 52 empresas e agencias de empregos, além do Sine Municipal de Sorocaba. O evento aconteceu no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), localizado no Jardim Santa Cecília, Zona Norte da cidade.

