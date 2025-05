4ª FEAMA terá show da banda Bicho de Pé e mais de 50 expositores no dia 31 em Americana A 4ª edição da FEAMA (Feira Ambiental Municipal de Americana) acontece no dia 31 de... Portal Veloz|Do R7 23/05/2025 - 07h55 (Atualizado em 23/05/2025 - 07h55 ) twitter

A 4ª edição da FEAMA (Feira Ambiental Municipal de Americana) acontece no dia 31 de maio (sábado), das 9h às 22h, no CCL (Centro de Cultura e Lazer), localizado na Avenida Brasil, nº 1.293. O evento contará com cerca de 50 expositores, atrações culturais e o show da banda Bicho de Pé, às 20h, com o melhor do forró e outros ritmos brasileiros. A entrada será solidária, com arrecadação de sabonete líquido infantil para o Fundo Social de Solidariedade.

