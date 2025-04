40 anos: Festa das Nações de Piracicaba é oficialmente lançada Celebrando quatro décadas de solidariedade e tradição, a 40ª Festa das Nações de Piracicaba foi... Portal Veloz|Do R7 30/04/2025 - 11h22 (Atualizado em 30/04/2025 - 11h22 ) twitter

Celebrando quatro décadas de solidariedade e tradição, a 40ª Festa das Nações de Piracicaba foi lançada oficialmente na noite de sexta-feira, 25/04, no Teatro Erotídes de Campos, no Engenho Central. Marcada para acontecer de 14 a 18 de maio, a festa é considerada um dos maiores eventos filantrópicos do interior paulista – toda a renda da festa será revertida em prol de 23 instituições sociais de Piracicaba.

Não perca a chance de saber mais sobre este evento que transforma vidas! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

