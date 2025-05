40ª Festa das Nações começa nesta quarta (14) no Engenho Central em Piracicaba Foto: Prefeitura de PiracicabaCelebrando sua 40ª edição, a Festa das Nações vai começar. De quarta-feira,... Portal Veloz|Do R7 14/05/2025 - 09h07 (Atualizado em 14/05/2025 - 09h07 ) twitter

ISABELA BORGHESE

Foto: Prefeitura de PiracicabaCelebrando sua 40ª edição, a Festa das Nações vai começar. De quarta-feira, 14/05, até domingo, 18/05, o Engenho Central será espaço de solidariedade, muita cultura e gastronomia diversificada. Realizada pela Fenapi, a Festa das Nações é promovida pela Prefeitura de Piracicaba, por meio do Fundo Social de Solidariedade, com organização das secretarias de Cultura e Turismo, e apresentada pelo Ministério da Cultura e pela TOOLS Digital Services. Uma parte dos recursos é oriunda da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), do Governo Federal.

Não perca a chance de vivenciar essa celebração única! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

