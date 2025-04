400ª filial da Rede Drogal será inaugurada dia 30 de abril em Piracicaba Após iniciar a campanha que celebra seus 90 anos, estando entre as oito maiores empresas... Portal Veloz|Do R7 26/04/2025 - 09h41 (Atualizado em 26/04/2025 - 09h41 ) twitter

Após iniciar a campanha que celebra seus 90 anos, estando entre as oito maiores empresas do varejo farmacêutico nacional, a Rede Drogal agora celebra a abertura de sua 400ª filial. A inauguração de sua mais nova unidade acontecerá no próximo dia 30 de abril, às 9 horas, no bairro Vila Sônia, em Piracicaba/SP. Com 300m², a loja funcionará 24 horas, terá oito vagas de estacionamento e 18 colaboradores.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

