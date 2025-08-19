41º Mutirão de Empregos Sorocaba edição especial “Aniversário de Sorocaba” segue com inscrições abertas O 41º Mutirão de Empregos Sorocaba edição especial “Qualificação Profissional” segue com inscrições abertas aos... Portal Veloz|Do R7 19/08/2025 - 11h19 (Atualizado em 19/08/2025 - 11h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

O 41º Mutirão de Empregos Sorocaba edição especial “Qualificação Profissional” segue com inscrições abertas aos interessados em ingressar ou que estão em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. O evento acontece no dia 26 de agosto (terça-feira), no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), localizado na Zona Norte da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações!

Leia Mais em Portal Veloz:

Trump liga para Putin para marcar encontro trilateral com Zelensky

Infestação de ratos é registrada na Secretaria de Obras em Limeira, denuncia sindicato

Em entrevista exclusiva, organizador revela novidades da 13ª Festa da Laranja, que começa nesta semana em Limeira