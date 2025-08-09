5ª Companhia do 36º BPM/I amplia área de atuação e assume policiamento de Engenheiro Coelho O objetivo é ampliar a sensação de segurança e oferecer maior cobertura no atendimento à... Portal Veloz|Do R7 09/08/2025 - 19h57 (Atualizado em 09/08/2025 - 19h57 ) twitter

Portal Veloz

O objetivo é ampliar a sensação de segurança e oferecer maior cobertura no atendimento à população.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre essa importante mudança na segurança pública.

