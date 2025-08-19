Logo R7.com
6º Golden MMA movimenta Cordeirópolis com atletas de todo o Brasil

Foto: Reprodução/Prefeitura de CordeirópolisEvento inédito será realizado no Ginásio de Esportes do Centro Cordeirópolis recebe,...

Cordeirópolis recebe, no dia 6 de setembro, a 6ª edição do Golden MMA, evento esportivo de lutas, com apresentações de atletas da cidade e de todo o Brasil. A realização é do Grupo Naef Eventos, em parceria com a Prefeitura de Cordeirópolis, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer. O evento começa às 10h, no Ginásio de Esportes “Orestes Quércia”.

