6º Golden MMA movimenta Cordeirópolis com atletas de todo o Brasil

Cordeirópolis recebe, no dia 6 de setembro, a 6ª edição do Golden MMA, evento esportivo de lutas, com apresentações de atletas da cidade e de todo o Brasil. A realização é do Grupo Naef Eventos, em parceria com a Prefeitura de Cordeirópolis, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer. O evento começa às 10h, no Ginásio de Esportes “Orestes Quércia”.
