6º Golden MMA movimenta Cordeirópolis com atletas de todo o Brasil Foto: Reprodução/Prefeitura de CordeirópolisEvento inédito será realizado no Ginásio de Esportes do Centro Cordeirópolis recebe,... Portal Veloz|Do R7 19/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 19/08/2025 - 07h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Cordeirópolis recebe, no dia 6 de setembro, a 6ª edição do Golden MMA, evento esportivo de lutas, com apresentações de atletas da cidade e de todo o Brasil. A realização é do Grupo Naef Eventos, em parceria com a Prefeitura de Cordeirópolis, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer. O evento começa às 10h, no Ginásio de Esportes “Orestes Quércia”.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre este emocionante evento!

Leia Mais em Portal Veloz:

PM prende ‘armeiro’ de facção criminosa com arsenal em Jundiaí

Polícia Militar flagra grupo com material para pichação e drogas em prédio em construção

Câmara de Limeira aprova quatro projetos e discute 22 requerimentos em sessão ordinária