8º Feirão do Emprego terá vagas para estagiários, aprendizes e pessoas com deficiência em Campinas Foto: Prefeitura de CampinasNesta sexta-feira (9), acontece a 8ª edição do Feirão de Emprego e... Portal Veloz|Do R7 07/05/2025 - 09h06 (Atualizado em 07/05/2025 - 09h06 )

Adriano_Rosa

Foto: Prefeitura de CampinasNesta sexta-feira (9), acontece a 8ª edição do Feirão de Emprego e Oportunidades deste ano, realizado pela Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda. Serão oferecidas 624 vagas. Ao todo 11 empresas vão participar do evento com equipes presentes para fazer entrevistas e encaminhamentos no local. A ação será no teatro Bento Quirino, na Rua Luzitana, 1576, Centro.

