A nove dias do tarifaço, especialistas defendem diálogo com EUA, e governo busca acordo Divulgação/Porto de Santos/Arquivo A nove dias do início da aplicação de tarifas de 50% a produtos brasileiros exportados aos...

A nove dias do início da aplicação de tarifas de 50% a produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, o governo e especialistas defendem a abertura de negociações econômicas com o governo Trump para tentar reverter o cenário e evitar consequências mais graves, como demissões e perda de alimentos.

Para saber mais sobre as implicações e as estratégias do governo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz: