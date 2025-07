Abandono e insegurança no Centro de Limeira motivam criação de grupo para ações emergenciais Foto: Câmara de LimeiraNa manhã desta quinta-feira (10), aconteceu a primeira reunião do Grupo de... Portal Veloz|Do R7 11/07/2025 - 09h38 (Atualizado em 11/07/2025 - 09h38 ) twitter

Foto: Câmara de LimeiraNa manhã desta quinta-feira (10), aconteceu a primeira reunião do Grupo de Trabalho do Programa Novo Centro, sob a presidência do vereador Felipe Penedo (PL) – que é o autor da Lei Nº 7134/2025, que busca revitalizar a área central de Limeira. O encontro aconteceu no Edifício Prada e reuniu representantes da Prefeitura, bem como de entidades do município que compõem o grupo consultivo.

Para saber mais sobre as ações que visam revitalizar o Centro de Limeira, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

