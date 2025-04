ABIC realiza 30º Encontro do Café – Encafé em Campinas O 30º Encontro do Café (ENCAFÉ), realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), acontecerá... Portal Veloz|Do R7 23/04/2025 - 08h25 (Atualizado em 23/04/2025 - 08h25 ) twitter

O 30º Encontro do Café (ENCAFÉ), realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), acontecerá entre os dias 23 e 25 de abril, no Royal Palm Hall, em Campinas (SP) e possui patrocínio do Sebrae. Serão mais de 50 palestrantes, experiências sensoriais únicas, networking com toda a cadeia produtiva e expectativa de 3.000 participantes. O encontro terá, ainda, a primeira etapa do Campeonato de Blends de Café de 2025.

