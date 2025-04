Abril termina com alerta de temporais no estado de SP, segundo a Climatempo Foto: Marcelo Camargo/Agência BrasilO mês de abril se despede com mais um alerta de temporais... Portal Veloz|Do R7 28/04/2025 - 09h00 (Atualizado em 28/04/2025 - 09h00 ) twitter

Foto: Marcelo Camargo/Agência BrasilO mês de abril se despede com mais um alerta de temporais para o estado de São Paulo. De acordo com a Climatempo, a passagem de uma frente fria em alto-mar, na altura da região Sudeste, deve trazer umidade para o continente, favorecendo a formação de nuvens carregadas especialmente sobre o sul e o leste do estado.

