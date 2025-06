Acampamento com cerca de mil escoteiros é realizado em Leme De 19 a 22 de junho, centenas de jovens e adultos, associados dos Escoteiros do... Portal Veloz|Do R7 11/06/2025 - 10h17 (Atualizado em 11/06/2025 - 10h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De 19 a 22 de junho, centenas de jovens e adultos, associados dos Escoteiros do Brasil, invadirão a cidade de Leme (SP) para participar do maior acampamento escoteiro do Estado de São Paulo: o “Acampamento Regional de Patrulhas – ARP 2025”. No clube de campo Empyreo, cerca de 1.000 participantes, entre jovens e adultos, estarão acampados e envolvidos em diversas atividades educacionais durante os quatro dias de evento, que tem como tema “Uma Volta ao Mundo”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse grande evento!

Leia Mais em Portal Veloz:

Banco do Povo de Sumaré realiza atendimentos de porta em porta no Jardim Picerno e Recanto dos Sonhos

Região de Campinas ganha duas Fatecs em Atibaia e Rio Claro

Gestores de Unidades de Saúde recebem orientações sobre busca ativa de casos de sarampo e rubéola em Sumaré