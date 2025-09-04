Ação conjunta entre Cordeirópolis e Jundiaí resulta na prisão de envolvido no golpe do benzimento e em furtos contra idosos Nesta quarta-feira (3), uma rápida troca de informações entre os setores de inteligência das Guardas... Portal Veloz|Do R7 04/09/2025 - 10h38 (Atualizado em 04/09/2025 - 10h38 ) twitter

Nesta quarta-feira (3), uma rápida troca de informações entre os setores de inteligência das Guardas Civis Municipais de Cordeirópolis e Jundiaí permitiu à Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Piracicaba localizar e prender em flagrante um homem de 26 anos, na cidade de Americana (SP). Ele é investigado por envolvimento em crimes de estelionato contra idosos, aplicando o golpe do benzimento, e furtos qualificados a residências.

Para saber mais sobre essa importante ação policial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

