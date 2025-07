Ação conjunta fiscaliza 18 bares no Centro de Campinas e apreende caça-níqueis e drogas Operação conjunta da GM, Urbanismo e Setec fiscaliza 18 bares no Centro de Campinas e... Portal Veloz|Do R7 16/07/2025 - 22h18 (Atualizado em 16/07/2025 - 22h18 ) twitter

Portal Veloz

Operação conjunta da GM, Urbanismo e Setec fiscaliza 18 bares no Centro de Campinas e resulta em apreensões de máquinas caça-níqueis, drogas e mobiliário irregular nas calçadas Uma operação integrada entre a Guarda Municipal de Campinas, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Semurb) e a Setec fiscalizou 18 bares na região central da cidade na tarde desta terça-feira, 15 de julho. A ação teve como principal objetivo intensificar a segurança, coibir atividades ilegais e garantir o cumprimento das normas de uso do solo e do espaço público.

