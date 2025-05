Ação da campanha Maio Laranja reúne Grupo 60+ no São Jerônimo, em Americana Durante todo o mês de maio as ações de sensibilização e conscientização serão intensificadas na... Portal Veloz|Do R7 14/05/2025 - 22h03 (Atualizado em 14/05/2025 - 22h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante todo o mês de maio as ações de sensibilização e conscientização serão intensificadas na cidade. Cerca de 30 participantes do Grupo 60+ do território do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro São Jerônimo discutiram, na manhã desta quarta-feira (14), o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, tema das campanhas Maio Laranja e Faça Bonito – Proteja nossas Crianças e Adolescentes, promovidas pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH). A atividade foi realizada pela equipe do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) – Projeto Caminho, prestado pela Diaconia São Judas Tadeu, no território do CRAS São Jerônimo.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para ler a matéria completa e entender mais sobre essa importante ação.

Leia Mais em Portal Veloz:

Academia da GM de Campinas inicia curso com 43 alunos de sete cidades

Nova secretaria vai focar em qualificação e valorização do trabalho em Limeira

Governador em exercício Felicio Ramuth visita polos de ciência e inovação em Campinas