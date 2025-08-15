Ação do Cadastro Único na região do Basilicata acontece neste sábado (16) em Sumaré
Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e...
Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social, realiza neste sábado, 16 de agosto, uma ação especial de atualização de cadastros na região do Basilicata. A iniciativa tem como objetivo intensificar a busca ativa do público beneficiário do BPC (Benefício de Prestação Continuada) que se declara como família unipessoal, conforme exigência do Governo Federal.
Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social, realiza neste sábado, 16 de agosto, uma ação especial de atualização de cadastros na região do Basilicata. A iniciativa tem como objetivo intensificar a busca ativa do público beneficiário do BPC (Benefício de Prestação Continuada) que se declara como família unipessoal, conforme exigência do Governo Federal.
Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre essa importante ação!
Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre essa importante ação!
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: