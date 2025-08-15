Ação do Cadastro Único na região do Basilicata acontece neste sábado (16) em Sumaré Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e... Portal Veloz|Do R7 15/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 15/08/2025 - 09h38 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social, realiza neste sábado, 16 de agosto, uma ação especial de atualização de cadastros na região do Basilicata. A iniciativa tem como objetivo intensificar a busca ativa do público beneficiário do BPC (Benefício de Prestação Continuada) que se declara como família unipessoal, conforme exigência do Governo Federal.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre essa importante ação!

