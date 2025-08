Acidente com capotamento é registrado no Centro de Campinas em menos de 24 horas Na noite deste sábado (2), um novo acidente foi registrado no cruzamento da Avenida Francisco... Portal Veloz|Do R7 04/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 04/08/2025 - 09h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Na noite deste sábado (2), um novo acidente foi registrado no cruzamento da Avenida Francisco Glicério com a Avenida Benjamin Constant, no Centro de Campinas. Dois carros colidiram, e um deles capotou com o impacto. De acordo com a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), uma picape capotou após bater em outro veículo. Duas mulheres, sendo uma de cada automóvel, ficaram feridas e foram socorridas pelo Samu para a UPA São José. Esse foi o segundo acidente registrado em menos de 24 horas no mesmo local.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Saveiro cresce, mas não é capaz de conter a Strada: veja o comparativo das picapes

Edição especial do Pedala Sorocaba leva 600 ciclistas até Votorantim neste domingo (3)

Justiça declara abusiva greve dos professores em Santa Bárbara d’Oeste e impõe multa diária ao sindicato