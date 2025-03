Acidente em Limeira: Carro cai em ribanceira após colisão O Kwid acabou caindo em um córrego existente no canteiro central do Anel Viário Um... Portal Veloz|Do R7 22/03/2025 - 22h45 (Atualizado em 22/03/2025 - 22h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Kwid acabou caindo em um córrego existente no canteiro central do Anel Viário. Um carro caiu em uma ribanceira na noite deste sábado (22) na via Antônio Cruãnes Filho, no Jardim Santa Josefa, em Limeira. O portal Veloz mostrou as primeiras informações ao vivo. O veículo, um Renault Kwid, trafegava pela referida via, sentido bairro, quando um Fiat Strada saiu da Rua Dr. Antônio Frederico Ozanam e cruzou à frente do Kwid.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse acidente!

Leia Mais em Portal Veloz:

Apreensão de drogas em Limeira: Dois homens são presos

Furto de celular em Ótica de Cordeirópolis: Suspeito é detido pela PM

Roubo de Defensivos Agrícolas em São Pedro/SP: Operação Policial Resulta em Prisões