Acidente entre motocicletas deixa dois feridos no Distrito Industrial de Indaiatuba Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (24) no... Portal Veloz|Do R7 24/04/2025 - 10h26 (Atualizado em 24/04/2025 - 10h26 ) twitter

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (24) no cruzamento das ruas Joaquim Pupo com a Alberto Guizo, no Distrito Industrial de Indaiatuba (SP). Segundo as primeiras informações, a colisão aconteceu por volta das 9h e mobilizou equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e do Samu, que ainda estão no local prestando atendimento à ocorrência.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre o acidente e as vítimas envolvidas.

