Ações da Guarda Civil contribuem para redução da criminalidade em Cordeirópolis

A intensificação das ações da Guarda Civil Municipal (GCM) tem contribuído diretamente para a melhoria dos índices de segurança em Cordeirópolis.

Portal Veloz|Do R7

Boletim divulgado pela Secretaria de Segurança Pública mostra comparativo entre 2024 e 2025 A intensificação das ações da Guarda Civil Municipal (GCM) tem contribuído diretamente para a melhoria dos índices de segurança em Cordeirópolis. É o que aponta um boletim estatístico divulgado pela Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, com dados referentes ao primeiro semestre de 2025 e um comparativo com o mesmo período de 2024.

Para mais detalhes sobre como a Guarda Civil está transformando a segurança em Cordeirópolis, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

