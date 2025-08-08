Ações da Guarda Civil contribuem para redução da criminalidade em Cordeirópolis
Boletim divulgado pela Secretaria de Segurança Pública mostra comparativo entre 2024 e 2025 A intensificação...
Boletim divulgado pela Secretaria de Segurança Pública mostra comparativo entre 2024 e 2025 A intensificação das ações da Guarda Civil Municipal (GCM) tem contribuído diretamente para a melhoria dos índices de segurança em Cordeirópolis. É o que aponta um boletim estatístico divulgado pela Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, com dados referentes ao primeiro semestre de 2025 e um comparativo com o mesmo período de 2024.
