Ações de combate à dengue avançam na região do Parque da Liberdade em Americana Prefeitura de AmericanaA Prefeitura de Americana avança com as ações de combate à dengue por meio do mutirão... Portal Veloz|Do R7 07/03/2025 - 12h07 (Atualizado em 07/03/2025 - 12h07 )

Prefeitura de AmericanaA Prefeitura de Americana avança com as ações de combate à dengue por meio do mutirão de recolhimento de criadouros do mosquito Aedes aegypti. Desde 19 de fevereiro, os agentes já visitaram 12.060 imóveis e removeram 1.550 quilos de materiais em desuso, potenciais focos do vetor da doença.

Saiba mais sobre as iniciativas e como a comunidade pode ajudar no combate à dengue consultando a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

