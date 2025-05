Ações de combate à dengue em Sumaré são divulgadas; 13 óbitos já foram confirmados no município Foto: Prefeitura de SumaréO setor de Controle de Arboviroses de Sumaré divulgou, nesta semana, o... Portal Veloz|Do R7 31/05/2025 - 09h37 (Atualizado em 31/05/2025 - 09h37 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréO setor de Controle de Arboviroses de Sumaré divulgou, nesta semana, o balanço das ações realizadas no primeiro quadrimestre de 2025 no combate à Dengue. De janeiro a abril, os agentes de endemias visitaram 42.359 residências, realizando busca ativa de casos suspeitos e confirmados, vistoria de quintais, aplicação de larvicidas quando necessário e remoção de materiais inservíveis. Durante as visitas, os moradores também recebem orientações sobre os sintomas das arboviroses e medidas de prevenção contra o mosquito Aedes aegypti.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as ações de combate à dengue em Sumaré!

