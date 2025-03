Ações de controle à dengue são intensificadas na região do Maria Antônia em Sumaré Foto: Prefeitura de SumaréO combate ao Aedes aegypti é um trabalho permanente em Sumaré, mas... Portal Veloz|Do R7 15/03/2025 - 11h45 (Atualizado em 15/03/2025 - 11h45 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréO combate ao Aedes aegypti é um trabalho permanente em Sumaré, mas neste período de chuvas e aumento da temperatura a proliferação do mosquito aumenta ainda mais. Dessa forma o Controle de Arboviroses intensificou, durante essa semana, as ações de controle a dengue na região do Maria Antônia. Desde segunda-feira (10) os agentes de endemias tem desenvolvido os trabalhos no Jardim Dall’Orto.

Para saber mais sobre as ações e a situação da dengue em Sumaré, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

