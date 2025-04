Ações de melhorias na região da Rua do Porto são iniciadas em Piracicaba Foto: Prefeitura de PiracicabaCom o propósito de proporcionar mais comodidade a turistas e piracicabanos que... Portal Veloz|Do R7 08/04/2025 - 09h06 (Atualizado em 08/04/2025 - 09h06 ) twitter

Foto: Prefeitura de PiracicabaCom o propósito de proporcionar mais comodidade a turistas e piracicabanos que visitam ou frequentam a Rua do Porto e pontos turísticos da área, a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com as Secretarias de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos e de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, iniciou hoje, segunda-feira, 7/04, pacote de ações de melhorias de mobilidade no local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades!

