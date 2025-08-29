Aconselhamento de 3 minutos em serviços de saúde pode frear tabagismo Fernando Frazão/Agência Brasil Se todos os profissionais de saúde aproveitassem as consultas com pacientes fumantes para... Portal Veloz|Do R7 29/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 29/08/2025 - 08h18 ) twitter

Fernando Frazão/Agência Brasil



Se todos os profissionais de saúde aproveitassem as consultas com pacientes fumantes para oferecer um breve aconselhamento sobre os perigos do tabaco, o Brasil poderia ter meio milhão de fumantes a menos. A estimativa é do Instituto Nacional de Câncer (Inca) e foi divulgada como alerta para o Dia Nacional de Combate ao Fumo, comemorado nesta sexta, 29 de agosto.

Saiba mais sobre como um simples aconselhamento pode fazer a diferença, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

