Adolescente de 13 anos é flagrado com bebida alcoólica em bar de Limeira; proprietário é preso
Portal Veloz|Do R7
11/08/2025 - 07h57

Um adolescente de 13 anos foi flagrado consumindo bebida alcoólica na noite do último sábado (9), em um bar localizado no Jardim Santa Eulália, em Limeira (SP). O responsável pelo estabelecimento foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) durante uma operação de fiscalização.

