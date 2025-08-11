Adolescente de 13 anos é flagrado com bebida alcoólica em bar de Limeira; proprietário é preso
Um adolescente de 13 anos foi flagrado consumindo bebida alcoólica na noite do último sábado (9), em um bar localizado no Jardim Santa Eulália, em Limeira (SP). O responsável pelo estabelecimento foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) durante uma operação de fiscalização.
