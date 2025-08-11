Logo R7.com
Adolescente de 13 anos é flagrado com bebida alcoólica em bar de Limeira; proprietário é preso

Um adolescente de 13 anos foi flagrado consumindo bebida alcoólica na noite do último sábado...

Um adolescente de 13 anos foi flagrado consumindo bebida alcoólica na noite do último sábado (9), em um bar localizado no Jardim Santa Eulália, em Limeira (SP). O responsável pelo estabelecimento foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) durante uma operação de fiscalização.

