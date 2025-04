Adolescente de 14 Anos é agredida em Ibiúna e caso é investigado pela Polícia Civil O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Sorocaba Uma adolescente de 14 anos... Portal Veloz|Do R7 08/04/2025 - 20h46 (Atualizado em 08/04/2025 - 20h46 ) twitter

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Sorocaba Uma adolescente de 14 anos foi agredida no último dia 1° de abril, após sair da Escola Estadual Roque Bastos, em Ibiúna, interior de São Paulo. Segundo informações da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc), a estudante sofreu ferimentos, foi socorrida e, no momento desta publicação, passa bem.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

