Adolescente denuncia possível abuso sexual envolvendo professor em escola estadual de Limeira
Uma ocorrência registrada na...
As informações teriam sido confirmadas após outra estudante, de 15 anos. Uma ocorrência registrada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Limeira investiga uma possível situação de violência sexual envolvendo um professor de 44 anos e uma estudante de 14 anos, de uma escola estadual de Limeira. De acordo com o boletim de ocorrência, o caso chegou ao conhecimento da direção escolar por meio de profissionais da instituição, que relataram a existência de conversas de teor afetivo entre a aluna e o docente, supostamente ocorridas entre maio e setembro deste ano.
