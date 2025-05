Adolescente é apreendido por planejar atentado em escola de Sapucaia do Sul (RS) O adolescente foi encaminhado ao sistema de internação, conforme determinação judicial Um adolescente foi apreendido... Portal Veloz|Do R7 10/05/2025 - 22h27 (Atualizado em 10/05/2025 - 22h27 ) twitter

O adolescente foi encaminhado ao sistema de internação, conforme determinação judicial. Um adolescente foi apreendido na manhã deste sábado (10) durante uma operação policial em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, suspeito de planejar um atentado contra uma escola da cidade. A ação foi conduzida pela Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Canoas, com apoio do Ministério Público Estadual e do Núcleo de Prevenção à Violência Extrema.

Saiba mais sobre este caso alarmante e suas implicações no Portal Veloz. consulte a matéria completa.

