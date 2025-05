Adolescente é apreendido por tráfico de drogas no bairro João Ometto, em Limeira No interior dos sacos, foram encontrados 56 pinos de cocaína e 10 porções de maconha... Portal Veloz|Do R7 12/05/2025 - 19h27 (Atualizado em 12/05/2025 - 19h27 ) twitter

Portal Veloz

No interior dos sacos, foram encontrados 56 pinos de cocaína e 10 porções de maconha. Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde desta segunda-feira (12) por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro João Ometto (Profilurb), em Limeira. A ação foi realizada por agentes da ROMU da Guarda Civil Municipal.

