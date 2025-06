Adolescentes são flagrados com maconha em banheiro recém-reformado do Parque Cidade em Limeira Na noite desta quinta-feira (5), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Limeira apreendeu três adolescentes... Portal Veloz|Do R7 06/06/2025 - 08h56 (Atualizado em 06/06/2025 - 08h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Na noite desta quinta-feira (5), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Limeira apreendeu três adolescentes com drogas e objetos suspeitos no banheiro público do Parque Cidade, recentemente reformado.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Farmácia Central estará fechada nesta sexta-feira (6)

Piracicaba recebe R$ 9,48 mi para investimentos na Saúde

Liga das Nações: Brasil derrota EUA e mantém 100% de aproveitamento