Adutora se rompe e causa enxurrada na Avenida John Boyd Dunlop em Campinas; motociclista cai e é socorrido pelo Samu Uma adutora se rompeu no início da manhã desta segunda-feira (14) e causou uma enxurrada... Portal Veloz|Do R7 14/04/2025 - 09h47 (Atualizado em 14/04/2025 - 09h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma adutora se rompeu no início da manhã desta segunda-feira (14) e causou uma enxurrada na Avenida John Boyd Dunlop, no Jardim Garcia, em Campinas (SP). O vazamento aconteceu no canteiro central da via e gerou transtornos para motoristas e pedestres que passavam pelo local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre o ocorrido.

Leia Mais em Portal Veloz:

Três homens são presos por tráfico de drogas com carga avaliada em R$ 1,3 milhão em Sumaré

Apae e entidades de Sumaré ganham dez ônibus novos, todos equipados com ar-condicionado, internet e GPS

Campinas vai soltar mais de 50 mil joaninhas em parques, jardins e áreas verdes