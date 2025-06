Afastamentos por saúde mental e desafios estruturais são temas de reunião com secretário de Educação e vereadores de Limeira Foto: Câmara de LimeiraPara buscar esclarecimentos sobre demandas da rede municipal de ensino, a Comissão... Portal Veloz|Do R7 20/06/2025 - 09h36 (Atualizado em 20/06/2025 - 09h36 ) twitter

Portal Veloz

Foto: Câmara de LimeiraPara buscar esclarecimentos sobre demandas da rede municipal de ensino, a Comissão de Educação se reuniu, nesta quarta-feira, 18 de junho, com o secretário de Educação, Antônio Montesano e com a Agente de Desenvolvimento Educacional, Lucia Helena Ribeiro Cardoso. Na pauta, foram debatidos temas como afastamentos de servidores motivados por saúde mental, necessidade de reforma de quadra coberta no bairro Jardim Morro Azul e formação de profissionais para educação inclusiva.

Para mais detalhes sobre essa importante reunião e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

