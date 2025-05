Agenda cultural: Americana tem dança, concertos, exposições, teatro, cinema e artesanato em junho Foto: Prefeitura de AmericanaA agenda cultural de junho em Americana tem o encerramento do CultivArt... Portal Veloz|Do R7 30/05/2025 - 11h57 (Atualizado em 30/05/2025 - 11h57 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaA agenda cultural de junho em Americana tem o encerramento do CultivArt Fest – Festival de Dança de Americana, no dia 1º (domingo), no Teatro Municipal Lulu Benencase, além de exposições de arte, concertos da Banda e da Orquestra Sinfônica municipais, sessões de cinema e uma edição especial da feira de artesanato Ameriart com temática junina.

