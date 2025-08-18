Agendamento para castração gratuita de cães e gatos no Parque Floresta começa nesta terça-feira Além da cirurgia, os animais receberão microchip, dispositivo que armazena informações do pet e de... Portal Veloz|Do R7 18/08/2025 - 19h19 (Atualizado em 18/08/2025 - 19h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de Campinas abre, nesta terça e quarta-feira, dias 19 e 20 de agosto, o agendamento para castração e microchipagem gratuita de cães e gatos da região do Parque Floresta. A ação, promovida pela Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Seclimas), por meio do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA), disponibiliza 1.200 vagas e acontecerá das 9h às 16h, no Ginásio de Esportes Jorge Mendonça, na Rua Alziro Arten, s/n.

Para mais informações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Homem morre após carro parado ser atingido por caminhão na Rodovia Anhanguera, em Americana

Projeto protocolado na Câmara de Campinas institui a Política Municipal de Combate à Cyberpedofilia e Adultização; entenda

Reservatórios de SP recuam e ficam abaixo de 50%; Rio Claro, um dos mais críticos, opera com 28,5% da capacidade