Agendamento para castração gratuita de cães e gatos no Parque Floresta começa nesta terça-feira
Além da cirurgia, os animais receberão microchip, dispositivo que armazena informações do pet e de...
A Prefeitura de Campinas abre, nesta terça e quarta-feira, dias 19 e 20 de agosto, o agendamento para castração e microchipagem gratuita de cães e gatos da região do Parque Floresta. A ação, promovida pela Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Seclimas), por meio do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA), disponibiliza 1.200 vagas e acontecerá das 9h às 16h, no Ginásio de Esportes Jorge Mendonça, na Rua Alziro Arten, s/n.
Para mais informações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
